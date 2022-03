Scontro tra ambulanza e camion: distrutta la serranda di una pizzeria

Paura questa mattina a Frattamaggiore dove all’incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Pirozzi è avvenuto uno scontro tra un'ambulanza.e un camion. Il mezzo di soccorso, inoltre, si è schiantata contro la serranda di una pizzeria.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona. La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Per fortuna non sono stati registrati feriti. Traffico in tilt per qualche ora, almeno fino a quando i mezzi non sono stati messi in sicurezza e spostati.