Si schianta in moto contro un'auto: giovane in codice rosso

Brutto incidente questa mattina in via Colonne a Giugliano dove un giovane, in sella al suo scooter, ha impattato contro un'auto che procedeva nel senso opposto di marcia. Come riporta Il Meridiano, il giovane procedeva lungo il tratto stradale nei pressi della stazione quando, per cause ancora da accertare, il suo scooter si sarebbe impennato prima di schiantarsi contro un'auto.

Un impatto tremendo a seguito del quale il centauro è sbalzato dal suo mezzo per poi cadere rovinosamente a terra. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Municipale e gli operatori del 118: per il giovane ricovero in ospedale in codice rosso.