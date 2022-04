A San Giuseppe Vesuviano, in via Marciotti, si è verificato un incidente stradale tra una smart e uno scooter. Sul posto le forze dell'ordine.

La smart ha tamponato il mezzo a due ruote facendo cadere i tre ragazzi rimasti feriti, ma per fortuna non in maniera grave. Le persone alla guida della Smart non avrebbero prestato soccorso ai giovani investiti.