Si stava recando sul posto di lavoro: un tragico incidente spezza la vita di un infermiere napoletano

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Salvatore Silvestre, 38 anni, infermiere originario della provincia di Napoli in servizio presso l'ospedale Civile di Venezia.

Il 38enne - si legge su VeneziaToday - stava guidando la sua moto lungo la strada camionabile, nel territorio di Spinea, la mattina presto di martedì 25 ottobre. Arrivato all'altezza dell'incrocio con via Prati, per motivi da chiarire, si è scontrato con un camion ed è finito a terra. L'impatto al suolo è stato violento. Soccorso ancora in vita, ma in condizioni critiche, l'uomo è stato caricato nell'ambulanza diretta all'ospedale dell'Angelo, in un disperato tentativo di salvarlo. Gli sforzi dei sanitari, però, non sono bastati ed è morto poco più tardi.

Sl momento dell'incidente, Silvestre si stava dirigendo verso il posto di lavoro. Non vedendolo arrivare per il turno, i colleghi si sono allarmati e hanno cercato sue notizie. Poco più tardi, da Mestre, è arrivata la comunicazione del decesso.

