Gravissimo incidente, Rosario è in coma: tantissimi i messaggi per lui

Rosario Bruno è una persona conosciutissima a Melito, e particolarmente amato. Nella giornata di oggi sui gruppi social cittadini è un rincorrersi di preghiere perché possa rimettersi presto: ieri è rimasto vittima di un gravissimo incidente. Nel pomeriggio di ieri venerdì 19 luglio Rosario è infatti stato investito mentre si trovava a Giugliano. Le sue condizioni sono apparse immediatamente drammatiche e si trova attualmente in coma.

Sono centinaia i messaggi su Facebook per lui. "Amici purtroppo nostro fratello Rosario ieri è stato investito a Giugliano e la situazione è grave... - scrive qualcuno - Preghiamo tutti perché Rosario come ognuno di noi merita la vita...e non deve finire così". "Amico carissimo - scrive una donna - sempre presente per gli amici e per ogni persona in difficoltà...Promotore di numerose iniziative di carità, solidarietà e sostegno verso i meno fortunati. Vedrai che il Signore terrà conto della bellezza e purezza della persona che sei. A presto riabbracciarci più tenaci di prima. Forza amico mio, siamo in tanti a pregare per te, affinché tutto passi presto. Ti aspetto fiduciosa".