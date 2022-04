Schianto in auto per l'ex Napoli Rincon, il video drammatico dell'incidente e i primi soccorsi

Freddy Rincon, ex attaccante del Napoli, è stato operato d’urgenza per un terribile incidente avvenuto a Cali, in Colombia, nei pressi dello stadio Pascual Guerrero. Le sue condizioni sono gravi ed è in pericolo di vita.

L’automobile sulla quale viaggiava il calciatore (ha militato nel Napoli nella stagione 94-95) si è scontrata con un autobus. In un video girato da un appartamento limitrofo al luogo dell'incidente i momenti drammatici dello schianto e i primi soccorsi.