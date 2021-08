Incidente in scooter: 25enne in fin di vita

Sta lottando tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale del Mare il 25enne coinvolto in un incidente avvenuto ieri sera. Il giovane è stato lo sfortunato protagonista di un incidente a bordo del suo scooter. Secondo una prima ricostruzione, il suo scooter avrebbe impattato con una vettura a Castellammare. In particolare il giovane sarebbe andato a sbattere contro l'auto nei pressi dell'incrocio tra via Lattaro e via Fontanelle, nella periferia stabiese.

Dopo lo scontro, il giovane avrebbe battuto la testa e le sue condizioni si sono aggravate immediatamente. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che l'hanno portato all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Da lì è stato trasferito all'ospedale napoletano dove ha trascorso la notte. La prognosi è riservata ma le sue condizioni sembrano essere molto gravi.