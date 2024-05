Due giovanissimi si schiantano in motorino contro un'auto: uno di loro è grave

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti a corso Umberto all’altezza del civico 172 dove, poco prima e per cause in corso di accertamento, era avvenuto un incidente stradale tra una Fiat Grande Punto e un Honda Sh 300. Ad avere la peggio i giovanissimi centauri. I minori hanno 15 e 17 anni.

Il primo, pare fosse alla guida e non è in pericolo di vita, è stato trasferito nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. L’altro, il più grande, è stato portato in codice rosso e in pericolo di vita nell’ospedale Cardarelli. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale tenenza con i militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno effettuato i rilievi.