"Pirata della strada" provoca incidente e poi scappa - VIDEO

Sembra che l'automobilista abbia creato problemi in diversi comuni del napoletano

Donna ‘pirata della strada’ tra Casoria, Caivano e Cardito, provoca incidenti e poi scappa. In uno dei video diffusi in rete, la donna a bordo di una Smart prende una curva ad alta velocità imboccando una strada contromano andando così a sbattere violentemente contro un’auto in sosta. A quel punto attirati dal fracasso dello schianto, vengono fuori da un locale alcune persone, tra cui il proprietario della vettura danneggiata.

Alla richiesta di fermarsi per controllare i danni, l’automobilista ingrana la marcia e fugge via, proseguendo - sembra - contromano. Il filmato registrato a Cardito - e diffuso dal consigliere regionale Borrelli - da delle videocamere di sorveglianza ha fatto subito il giro del web e tante sono le segnalazioni che arrivano anche da altri comuni.

Le forze dell’ordine, intanto, hanno avviato le indagini per identificare la donna.