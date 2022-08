Troppi incidenti, la denuncia del sindaco: "Va fatta riflessione"

"Due incidenti dovuti a due distrazioni. Per fortuna solo danni alle cose, abbattuti paletti parapedonali a via Salute e divelto un muro all' incrocio di via Cardano con via Campitelli. Ma se invece dei danni alle cose questi incidenti avessero provocato danni a persone cosa sarebbe successo ai conducenti delle due auto? I rischi di provocare danni a persone dovrebbero indurci a riflettere", denuncia su Facebook in un post Enzo Cuomo, sindaco di Portici, sul doppio incidente verificatosi nella città vesuviana.

Per fortuna non si registrano feriti.