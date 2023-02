Tragedia dopo la pizza, auto travolge e ferisce gravemente una coppia

Andrea, classe '82, lotta per la vita nella terapia intensiva del Cardarelli. Nunzia, classe '85, se l'è "cavata" con fratture multiple ed è al Loreto Mare. Un bravo ragazzo, classe '99, di Soccavo è in attesa di conoscere quale potrà essere il suo destino. È l'esito disastroso di quella che sembrava una serata come tante, da trascorrere in allegria e spensieratezza. Nunzia e Andrea sono venuti a Napoli dalla provincia di Avellino per mangiare una pizza in Piazza Sanazzaro. Dopo cena escono per andare a recuperare l'auto. Il 23nne è in auto, una Fiat 500, con due amici, tutti della zona di Soccavo. È passata da poco l'1 quando le loro strade si incrociano tragicamente.

La ricostruzione dell'incidente

Come sia andata davvero sarà compito degli inquirenti ricostruirlo. Acquisiti i filmati delle telecamere di zona si è in attesa del tossicologico. Di sicuro i semafori erano attivi e funzionanti, come spiega a NapoliToday il comandante dell'Anti-infortunistica della Polizia Municipale Antonio Muriano. Dalle prime testimonianze raccolte come spiega il comandante Muriano, risulterebbe che un'auto si è fermata per consentire alla coppia di attraversare, ma è sopraggiunta da ssinistra, in direzione via Caracciolo, la 500 guidata dal 23enne che ha travolto la coppia.