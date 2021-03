Pedone travolto da un'auto: ricoverato in ospedale per lesioni multiple

Nel pomeriggio di lunedì, poco dopo le 16,00, personale del Comando di Polizia Municipale di Afragola agli ordini del Col. Dott. Michele Orlando, sono intervenuti in via Amendola intersezione con corso Napoli sul territorio di Afragola, dove una persona era stata investita da un veicolo il cui conducente, omettendo di prestare i soccorsi al ferito, si era dato alla fuga.

Le indagini, immediatamente attivate subito dopo l’intervento, hanno consentito di individuare il veicolo investitore, di proprietà di un soggetto di nazionalità italiana e residente nel napoletano.

Nel corso degli accertamenti successivi, attraverso la visione delle telecamere di video sorveglianza installate in zona, nonché delle dichiarazioni di testi presenti, si è appurato che il conducente del summenzionato veicolo, non coperto da assicurazione obbligatoria per la Rca, effettivamente aveva investito il pedone, che veniva trasportato presso il P.O. di Frattamaggiore, dove è ancora ricoverato per lesioni multiple ed in attesa di prognosi, per poi allontanarsi repentinamente dal luogo dell’investimento.

Lasciato, poi, il veicolo poco distante dal luogo dell’investimento, si è allontanato a piedi e in tale circostanza è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere installate in zona. Il soggetto è stato, pertanto, deferito per omissione di soccorso e lesioni personali, mentre il veicolo è stato posto in sequestro a disposizione dell’A.G., anche perché sprovvisto di copertura assicurativa.