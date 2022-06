Pastore tedesco salva la vita al proprio padrone e muore travolto da un'auto

Dick, pastore tedesco di 12 anni, ha salvato il suo padrone da morte certa a Casoria, in via Principe di Piemonte.Il 60enne e il suo cane stavano passeggiando quando sono stati travolti da un'automobile.Dick è morto nell’impatto, mentre l'uomo ha riportato ferite lievi.

“Scrivo questo post per far sì che si possano evitare altre tragedie… Morto sul colpo e mio padre salvo per miracolo", scrive sui social il figlio..“Correva, ma correva davvero tanto per uccidere il mio pastore tedesco di 40 chili. Chi di competenza legga questo post, sappiate che qualcosa bisogna fare su quella strada, chi come me abita lì, sa che succede sempre qualcosa, ma stavolta ci ha rimesso il mio cane…So che questo post non serve a nulla, ma lì attraversano passeggini, persone gi.ovani e anziani. Non mollo affinché qualcosa cambi. Attendo un riscontro dalle autorità competenti“.