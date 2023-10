Tragedia in moto, dentista romano muore a Castellammare

Paolo Balli, 59enne dentista romano, ha perso la vita in un incidente stradale in moto avvenuto all'altezza del raccordo autostradale di Castellammare di Stabia in direzione Sorrento. L'uomo viaggiava in moto con la moglie, Carolina di Pangrazio, quando il mezzo a due ruote, lungo la statale sorrentina, si è scontrato con un suv guidato da due turiste straniere. Per Balli, residente a Trastevere, non c'è stato niente da fare. La gita campana per partecipare al Trofeo delle Regioni Mototurismo, si è trasformata in tragedia. Ferita gravemente anche la moglie, trasportata all'Ospedale del Mare di Napoli.

Indagini per omicidio colposo

I rilievi effettuati sul posto dalla municipale dovranno ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. La conducente dell'auto è indagata per omicidio colposo, come atto dovuto.

La coppia ha due figli di 10 e 12 anni.