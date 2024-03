Ascierto vittima di un incidente stradale: operato

Un brutto incidente stradale ha visto vittima il professore Paolo Ascierto. L'oncologo ha subìto alcune fratture alla gamba sinistra ed è stato necessario un intervento chirurgico per curare le lesioni. Il professore è rimasto coinvolto in un tamponamento mentre era su una moto con un amico. Un'auto li ha colpiti in pieno a un incrocio. Il medico è stato ricoverato all'ospedale di Latina.

"Faccio un augurio particolare a un medico importante del Pascale, Paolo Ascierto, che – ha detto durante la sua diretta il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – ha avuto un incidente stradale qualche giorno fa per il quale ha subito degli interventi gli rivolgo un saluto affettuoso e un augurio di pronto ristabilimento”.