Tremendo impatto tra mezzi pesanti, muore Francesco Bevilacqua

Il suo nome era Francesco Bevilacqua, un ragazzo di Frattamaggiore. È lui, 34 anni, la vittima dell'incidente mortale che ha avuto luogo ieri mattina, 9 dicembre, ad Acerra. Bevilacqua lascia la compagna e il figlio piccolo.

L'incidente è avvenuto tra due mezzi pesanti. Nello schianto le ferite riportate da Bevilacqua sono state fatali.

Sul posto, lungo la strada che porta all’inceneritore di Acerra, in località Pantano - già in passato al centro delle polemiche per le sue condizioni - si sono rapidamente diretti i soccorsi oltre che la polizia stradale e i carabinieri. Non c'è stato modo però di salvare la vittima.

Ci sono anche alcuni feriti e contusi a causa dell'impatto, nessuno però con gravi conseguenze.