Operatore della nettezza urbana investito: è grave

Lotta tra la vita e la morte l'operatore della nettezza urbana investito stamattina a Giugliano. Il netturbino è stato colpito in pieno da un motorino che stava transitando lungo via degli Innamorati. Si tratta di un dipendente della Raccolio di 55 anni. L'uomo è attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Giuliano di Giugliano. È intubato per aiutare la respirazioni e la prognosi al momento è ancora riservata.

L'incidente

L'incidente si è verificato questa mattina. L'operatore era sceso dal mezzo, dopo averlo parcheggiato, per ritirare dei bustoni. Ha attraversato la strada e in quel momento è stato investito da un uomo a bordo di uno scooter. L'uomo è stato soccorso sul posto da un'ambulanza e poi è stato portato portato in ospedale. La polizia municipale sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.