Provoca un incidente e non soccorre un minore nella microcar: 40enne denunciato

I carabinieri della compagnia di Baiano hanno denunciato un 40enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di “omissione di soccorso”. L'uomo, nella tarda serata di lunedì, a Mugnano del Cardinale nell'avellinese, con la sua autovettura avrebbe provocato un sinistro stradale, per poi darsi alla fuga. Nell'incidente rimaneva ferito un minore (fortunatamente in modo non grave) che era a bordo di una microcar, coinvolta nell’incidente.

L’attività d’indagine sviluppata dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile intervenuti sul posto ha consentito di risalire all’identificazione dell’automobilista che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

I militari dell’Arma hanno inoltre contestato al 40enne varie violazioni alle norme del Codice della Strada, tra cui guida senza patente perché mai conseguita (recidivo), mancata copertura assicurativa e circolazione con auto gravata da provvedimento di confisca