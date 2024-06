Investita e uccisa sul lungomare: cinque anni per il centauro che le ha spezzato la vita

È stato condannato a cinque anni, nel processo di primo grado, il motociclista che investì ed uccise Elvira Zibra sul lungomare di via Caracciolo, il 29 agosto del 2022.

Il centauro responsabile dell'omicidio stradale era alla guida di una moto prestata da un amico e per la quale non aveva la patente. Nel video poi diffuso dalle autorità si vede il mezzo a due ruote sfrecciare sul lungomare, a 78 km/h e impennare. La povera Elvira, scesa di casa per gettare la spazzatura in uno dei locali in cui lavorava, è stata travolta sulle strisce pedonali. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo alla 34enne, deceduta per le ferite riportate. Non molto tempo prima la donna aveva perso il fratello Mustapha investito da un'auto a Pianura.

In seguito a quell'incidente e ad altri gravi sinistri stradali avvenuti in quell'area il Comune di Napoli ha poi installato dei dissuasori per far ridurre le velocità agli automobilisti.

Borrelli: "Condanna deve essere confermata in appello"

"Giusta la decisione dei giudici anche se a nostro avviso 5 anni sono pure pochi per chi ha spezzato una vita in quel modo così assurdo. Quella è la pena massima che prevede dal codice che forse, anzi senza forse, andava rivisto. Auspichiamo che la condanna venga confermata anche in appello anche se comunque tutto questo non renderà giustizia ai familiari di Elvira poiché loro la condanna, quella di dolore e strazio, dovranno scontarla a vita. Si comportano da balordi, uccidono persone innocenti e alla fine se la cavano con pochi anni di galera. Ma che giustizia è mai questa", denuncia il deputato dei Verdi.