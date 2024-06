Tre morti in uno scontro frontale: i nomi delle vittime

Identificati i tre morti nell’incidente stradale, come riporta SalernoToday.it, verificatosi lungo la Strada Statale 18, nella zona periferica del territorio comunale di Eboli. A scontrarsi due automobili (Fiat Panda e Opel Corsa) per cause tuttora in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

I nomi delle vittime

A perdere la vita sono stati Ferdinando Avino di 83 anni e la moglie Emma Falanga di 88 anni (residenti a Boscotrecase-Napoli) e Nicola Casafina, 83 anni, residente a Foggia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco di Eboli che hanno estratto le vittime dagli abitacoli delle vetture, la Polizia Stradale per i rilievi e l'Anas per la gestione del traffico. Indagini in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le responsabilità dell'agghiacciante accaduto.