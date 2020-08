Incidente in Salento: si ribalta auto con a bordo due giovani turisti napoletani

Incidente stradale in Puglia nella mattinata di domenica, sulla strada provinciale 268, a un incrocio all’altezza di Torre Inserraglio, frazione marina di Nardò. Un’auto con a bordo due giovani turisti napoletani, sulla ventina d'anni, si è ribaltata. Coinvolta nell'impatto anche un'altra auto, con a bordo un uomo.

Sul posto - come racconta LeccePrima - sono intervenuti, per i soccorsi, gli operatori del 118 della Life Guard dalla postazione di Santa Maria al Bagno. Subito dopo è giunta anche una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli. Per i rilievi, invece, gli agenti di polizia locale di Nardò, giunti in moto.

Ad avere la peggio, anche se non versano in condizioni gravi, i due giovani napoletani, trasportati entrambi presso il pronto soccorso dell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli per accertamenti.

Da ricostruire la precisa dinamica dell'incidente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ULTERIORI DETTAGLI SU LECCEPRIMA