Ancora un incidente mortale sulle strade di Napoli: frontale auto-moto, un uomo perde la vita

Ancora un incidente mortale sulle strade di Napoli. Intorno alle ore 21.45 di domenica, infatti, si è verificato un grave sinistro stradale in via S. Ignazio di Loyola. Un motociclo Piaggio Cruiser, condotto da un uomo di 36 anni, napoletano, è entrato in collisione frontale con un autoveicolo Range Rover, guidato da un giovane di 21 anni di Cerignola, nei pressi del civico 188.

Nell'impatto il motociclo è rimasto incastrato sotto la parte anteriore sinistra della Range Rover, provocando lo sbalzo del motociclista sul manto stradale. Il conducente della Range Rover ha prontamente allertato i soccorsi, ma il personale del 118, giunto sul posto, come riferisce in una nota il Comune di Napoli, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.

La U.O. infortunistica stradale della polizia locale partenopea è intervenuta sul luogo dell'incidente per eseguire i rilievi tecnici necessari. Il conducente della Range Rover è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici, mentre la salma del motociclista è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.