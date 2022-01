Motociclista ferito in un incidente stradale: l'intervento del Soccorso Alpino nella nebbia

Nella tarda mattinata di domenica il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato per un intervento tra i i comuni di Roccarainola, nel napoletano, e Arpaia. L'allarme è scattato per un gruppo di motociclisti partiti da Baiano per una escursione in zona. Ad un certo punto la nebbia gli ha fatto perdere l'orientamento ed hanno sbagliato strada.

Uno di loro ha avuto un incidente ed hanno allertato i soccorsi. Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono subite partite per Roccarainola e, insieme all'equipe del 118 hanno raggiunto l'infortunato, stabilizzandolo per poter essere imbarellato.

Successivamente i tecnici del CNSAS insieme ai Vigili del Fuoco di Caserta e Benevento lo hanno trasportato a spalla fino all'ambulanza.