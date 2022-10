Vincenzo muore in un tragico incidente, il dolore della moglie: "Solo Dio può aiutarmi"

Lutto ad Acerra per la prematura morte di Vincenzo Viscardi. Il 44enne è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto in provincia di Venezia. Nello schianto - avvenuto ieri verso le 7,30 - sono stati coinvolti una autobetoniera, un furgone e una bicicletta. Rimasto vittima dell'incidente anche Faier Benedini, 19enne originario di San Daniele..

Le due vittime viaggiavano bordo del furgone, appartenente a una ditta di Annone Veneto. Una terza persona – Endi Benedini, fratello di Faier e residente a Motta di Livenzia – che si trovava nello stesso veicolo è stata soccorsa in vita, ma in condizioni gravi, ed elitrasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ferito anche il ragazzino di 12 anni che era in sella alla bici, portato via in elicottero, all'ospedale di Treviso.

La notizia della morte di Vincenzo è arrivata subito in città. Un grande dolore per l'intera comunità cittadina che in queste ore si stringe alla moglie Tiziana e ai due figli. Tra i tanti messaggi comparsi sui social c'è anche uno della moglie che scrive: "Notte in bianco. Come si può togliere il papà a due bambini. Sarà molto dura solo Dio può aiutarmi".