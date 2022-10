Tragico incidente stradale con due morti e due feriti: perde la vita anche un Napoletano

Sono due i morti in un incidente stradale che si è verificato alle 7 e 30 di oggi a Torre di Mosto, Venezia, lungo la provinciale 57, come riporta Udinetoday.it. Nello schianto sono stati coinvolti una autobetoniera, un furgone e una bicicletta. Le vittime sono Faier Benedini, 19enne originario di San Daniele e il 44enne originario della provincia di Napoli, Acerra, Vincenzo Santo Viscardi.

Le due vittime viaggiavano bordo del furgone, appartenente a una ditta di Annone Veneto. Una terza persona – Endi Benedini, fratello di Faier e residente a Motta di Livenzia – che si trovava nello stesso veicolo è stata soccorsa in vita, ma in condizioni gravi, ed elitrasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ferito anche il ragazzino di 12 anni che era in sella alla bici, portato via in elicottero, all'ospedale di Treviso.

L'incidente

I carabinieri stanno effettuando rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto, assieme alle forze dell'ordine e ai mezzi di soccorso, sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone coinvolte. La strada è stata chiusa per diverse ore.