Tragedia in strada: va a prendere il nipotino a scuola, ha un malore e si schianta con l'auto

La tragedia è avvenuta a Casoria. Un uomo di 58 anni ha perso la vita in seguito ad un malore accusato dopo essere andato a prendere il nipotino a scuola. Per Vincenzo Perez, 58 anni, non c'è stato nulla da fare.

Erano le 12.30 e Perez era andato all'Istituto Sacro Cuore di piazza Giovanni Pisa per prelevare il nipotino di 3 anni. Aveva posizionato sul sedile posteriore il piccolo, gli aveva allacciato la cintura di sicurezza e si era messo al volante. Dopo un paio di chilometri, in via Bari, lo schianto.

Perez – colpito forse da infarto – ha perso il controllo della sua auto, finendo contro un palo della luce pubblica. Sul posto la polizia municipale e il medico legale, che non ha potuto che constatare la morte sul colpo del giovane nonno.

Illeso il piccolo.