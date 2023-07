Tragico incidente in moto: Vincenzo muore a 23 anni

Ha impattato contro un'auto e poi è andato sbattere violentemente contro l'asfalto. Così ha perso la vita, a seguito di un incidente a bordo della sua moto, il 23enne Vincenzo Gargiulo di Vico Equense. Lo scontro mortale è avvenuto a Meta di Sorrento e per il ragazzo è stata inutile la corsa in ospedale. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme agli agenti della polizia stradale.

Gargiulo è stato portato all'ospedale Cardarelli dove però è morto a seguito delle ferite riportate. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente in cui il giovane ha perso la vita e sui fatti indagano proprio i poliziotti arrivati sul posto. Vincenzo era molto conosciuto nella zona perché aveva giocato a calcio in diverse squadre locali.