Muore dopo essere stato investito: addio a Enzo "Ciampietr"

Lutto ad Acerra per la morte di Vincenzo Crimaldi, da tutti conosciuto come Ciampietr. L'ex contadino, 69 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

Crimaldi la settimana scorsa era in sella alla sua bici quando, per cause da accertare, è stato investito da un'auto lungo la provinciale che da Pomigliano porta ad Acerra.

L'impatto frontale è stato tremendo. Immediati i soccorsi, ma purtroppo per Crimaldi non c'è stato nulla da fare. I funerali si terranno oggi nella chiesa di "Maria Ss. Annunziata" di Acerra.