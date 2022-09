Incidente stradale, muore il poliziotto della Questura Vincenzo Autiero: ferito il figlio

Vincenzo Autiero, poliziotto in servizio presso la Questura di Napoli, ha perso la vita nella serata di ieri sulla Statale 158 sui Colli al Volturno in provincia di Isernia. Il 65enne viaggiava in moto di ritorno verso il Capoluogo campano, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo a due ruote, complice la strada bagnata. Per l'agente non c'è stato niente da fare, mentre il figlio 33enne che era su un'altra moto, caduto anch'egli sull'asfalto, ha riportato politraumi, ma le sue condizioni di salute non sono gravi.

La Statale 158 è rimasta chiusa alcune ore per consentire i rilievi dei carabinieri.

Cordoglio sui social per il poliziotto di origini di Mugnano soprannominato “O’ Mastone”: "Ero in viaggio in moto anche io stamattina quando mi hanno avvisato, mi piace ricordarti così serio e determinato. Sei stato un grande uomo, un grande motociclista, un grande poliziotto, un grande "falco" che con la tua esperienza ci hai guidato e insegnato tanto. Proteggici da lassù caro amico Vincenzo Autiero ricordando l'ultima recente chiacchierata in spiaggia", è il salute di Marco.