Al lavoro da pochi mesi, muore investito da un'auto pirata

Era in servizio solo da poche settimane come guardia giurata. 46 anni, Armando Flocco nel pomeriggio di lunedì stava percorrendo in sella alla moto d'ordinanza via Nazionale delle Puglie, a Casoria, quando per cause ancora da accertare c'è stato uno scontro con una Jeep Renegade.

Allertato da alcuni automobilisti, sul posto è intervenuto personale del 118 che ha trasportato Armando Flocco in ambulanza all'Ospedale del Mare. Qui i medici hanno fatto tutto il possibile ma la guardia giurata non ce l'ha fatta.

Dolore tra i familiari e gli amici e cordoglio è stato espresso anche da Giuseppe Alviti, presidente nazionale dell'Associazione guardie giurate particolari che ha diffuso la notizia della tragica morte chiedendo che venga fatta al più presto chiarezza sulle dinamiche e le cause dell'incidente.