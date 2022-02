Tragedia in via Napoli, ventenne muore in un incidente stradale

Ilario Canale, 20 anni, percorreva poco dopo l'1 del mattino in scooter via Napoli a Pozzuoli, quando all'altezza dell'ingresso di via Gerolonimi, dove si accede al parcheggio del Multipiano, ha centrato in pieno un palo della segnaletica stradale. L'impatto è stato fortissimo e per il 20enne non c'è stato niente da fare.

Sul posto è arrivata la Municipale. Raccolte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente, che al momento pare incomprensibile, visto che il palo è collocato su un rettiineo.

Il corpo di Ilario Canale è stato portato all'obitorio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.