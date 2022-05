Grave incidente stradale, muore 20enne: la disperazione dei parenti

Tragedia in via Manzoni a Giugliano poco dopo le 19.00. Un 20enne ha perso la vita mentre percorreva la strada in scooter. Fatale l'impatto contro un palo di ferro. Vano infatti il trasporto in ambulanza all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è arrivato ormai senza vita.

L'altro ferito è in condizioni serie, ma non rischia la vita.

La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi del caso per molto tempo. Disperati i parenti della vittima accorsi sul posto quando hanno saputo dell'incidente.