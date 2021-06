Tragico incidente stradale, 43enne estratto dalle lamiere senza vita

Grave incidente stradale la scorsa notte in via Madonna del Pantanoa Giugliano. A perdere la vita è un 43enne C.P. che era alla guida di una Punto. L'uomo percorreva la strada in direzione Licola quando per cause ancora da accertare la sua vettura è uscita di strada ribaltandosi sull'asfalto.

Il 43enne è stato estratto dal veicolo senza vita. L'uomo che viaggiava in sua compagnia ha riportato politraumi. Sul caso indagano i carabinieri.