Tragedia a Ischia. Investe un pedone, poi rovina contro un muro: morto centauro

Un incidente mortale si è verificato stamattina a Ischia, intorno alle 8.30. A perdere la vita è stato il conducente di uno scooter, che aveva travolto il dipendente di una ditta di distribuzione di gas. L'uomo sul mezzo, rovinato al suolo, è finito contro un muro in via delle Ginestre.

Entrambe le persone coinvolte sono rimaste al suolo prive di conoscenza. Sul posto è arrivato un mezzo del 118 che ha prestato soccorso a entrambi. Mentre l'operaio investito era in condizioni non preoccupanti, per il centauro – un 58enne di Serrara Fontana – non c'è stato nulla da fare nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo.