Tragedia a Sorrento: muore un ragazzo in un incidente stradale

Tragedia a Sorrento in via Fuorimura, dove un giovane di soli 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale ieri sera. Viaggiava in scooter quando si è scontrato per cause da accertare con un'auto che proveniva dal senso opposto, guidata da un suo coetaneo.

Immediati i soccorsi del 118, ma per il ragazzo, giunto in condizioni disperate nell'ospedale di Sorrento non c'è stato niente da fare.

Veicoli sequestrati dai carabinieri intervenuti sul posto. Indagini per chiarire la dinamica del sinistro stradale mortale.