Tragico incidente stradale, muore 27enne dopo uno scontro con un auto

Il giovane viaggiava in scooter

Un 27enne era ala guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile, perdendo tragicamente la vita. L'incidente stradale è avvenuto a via Cuma a Bacoli.

Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri (oltre alla municipale). Non avrebbe riportato particolari ferite l'automobilista coinvolto nello scontro. Indagini per ricostruire l'accaduto e le eventuali responsabilità.