Incidente stradale, muore travolto da uno scooter elettrico

Un uomo è morto ieri sera a Torre del Greco in via Scappi, a pochi passi dal casello autostradale. F.S. sarebbe stato investito da un motociclo elettrico mentre tentava di attraversare la strada.

L'impatto è stato fortissimo e per l'ottantasettenne non c'è stato niente da fare. I soccorsi giunti sul posto sono stati vani. In gravi condizioni il motociclista, ma non verserebbe in pericolo di vita, secondo quanto trapela dall'ospedale del Mare.

Ipotesi omicidio stradale. La salma dell'anziano è stata sequestrata in attesa dell'autopsia.