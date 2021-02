Incidente mortale a Ercolano: il centauro morto è Vincenzo Novi

Il 31enne era di Torre Annunziata e molto noto in città per la sua passione per le moto

Arrivano i primi dettagli sul tragico incidente di ieri nel corso del quale hanno perso la vita due persone. Una delle due vittime è Vincenzo Novi, un 31enne di Torre Annunziata. Il giovane centauro è morto a bordo della sua moto schiantandosi contro un'auto nel tratto d'autostrada che va da Torre del Greco e Portici-Ercolano. La notizia della morte del giovane ha fatto immediatamente il giro della città.

Vincenzo era conosciuto in città

Novi era molto noto nella città oplontina per la sua passione per le moto. Nel giro di poche ore si è venuti a conoscenza della sua identità non appena la notizia ha cominciato a viaggiare sui social. Nel corso dell'incidente è rimasto ucciso anche il guidatore del mezzo addetto alla rimozione delle vetture incidentate. Si tratta di un 59enne che lavorava per un'azienda di Portici. Ferita anche una donna, una 40enne per la quale è stato necessario il ricovero.