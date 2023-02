Scivola con lo scooter per colpa del ghiaccio: Stefano muore a 17 anni

Lutto a Ticciano, frazione di Vico Equense, dove ha perso la vita il giovane Stefano Celentano. Stefano, 17 anni, ieri mattina era in sella alla sua moto quando a causa del ghiaccio che copriva il manto stradale ha perso il controllo del mezzo. Stefano ha impattato violentemente con il suolo e purtroppo ha perso la vita. Immediati i soccorsi, ma all'arrivo dei sanitari già non c'era più nulla da fare.

Tanti i messaggi sui social per lui e la sua famiglia. Un commovente messaggio è apparso sulla pagina "Stabiesi al 100%". "La vita di Stefano Celentano si è spenta per sempre una fredda mattina di febbraio. A piangere il giovane studente la comunità di Ticciano, frazione di Vico Equense, dove il 17enne abitava. Un giovane che guardava al futuro con il sorriso e la speranza: la scuola, gli amici, lo sport poi tutto si è fermato in un attimo.

Qualcuno ha deciso che per Stefano il tempo doveva arrestare la corsa della vita, i suoi sogni...Un destino crudele ha trasformato la strada in una trappola di morte. Un buco nero di dolore incolmabile si è aperto nel cuore dei genitori e di tutti coloro che hanno condiviso con Stefano gli anni più belli della sua vita. Tutti saranno per sempre legati alla pianta del ricordo e dell'immortalità della sua anima. (N.M.) R.i.p".