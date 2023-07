Tragedia della strada, 25enne perde la vita in un incidente

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la statale sorrentina, a pochi passi da Meta di Sorrento. Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita.

Secondo le prime ricostruzioni del fatto la vittima, che era in sella a uno scooter, per cause da accertare avrebbe tamponato l'auto che la precedeva cadendo sull'asfalto.

Soccorso da un’ambulanza del 118 il 25enne è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli, per poi perdere la vita stamane a causa delle ferite riportate.]]>

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.