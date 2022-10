Tragedia sulla statale: muore travolto dopo essere sceso dall'auto

Grave incidente stradale sulla strada statale 7Bis “di Terra di Lavoro”, al Km 29,700 all’altezza di Caivano. Carreggiata chiusa in direzione Nola. Un uomo, un 41enne di Giugliano, ha perso la vita dopo essere sceso dalla vettura, forse per verificare un guasto, venendo travolto da un'auto in corsa.

Sul posto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza sulla statale e tentare di ripristinare il prima possibile, dopo gli opportuni rilievi, lo scorrimento veicolare sulla carreggiata.