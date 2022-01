Auto si ribalta in strada, muore un uomo: ferita la compagna

Tragico incidente stradale per un'auto nella curva di via della Rotonda a Sorrento. La vettura si è ribaltata e per l'uomo alla guida non c'è stato nulla da fare. Ferita la compagna. Possibile un malore del conducente dell'auto come causa dell'incidente di ieri.

Sul posto due ambulanze del 118, i pompieri e la polizia municipale. Sulla vettura viaggiava anche la figlia della donna, che ha trovato riparo in un palazzo mentre attendeva l'arrivo dei soccorsi. Non ha riportato ferite.