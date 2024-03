Sangue sull'asfalto, Antonino muore in un incidente a soli 19 anni

Non ce l'ha fatta Antonino Aiello. La giovane vita del 19enne è stata spezzata per un tragico incidente in scooter avvenuto lungo la statale che congiunge Vico Equense a Positano.

Lo scooter della giovane vittima, residente ad Arola, una frazione di Vico Equense, si è scontrato frontalmente con una moto. Vani i soccorsi, quando sono giunti sul posto Antonino ormai era già deceduto. Ferito, ma non versa in pericolo di vita, invece, invece il conducente della motocicletta.

La polizia municipale ha effettuato dei rilievi sul luogo del sinistro stradale al fine di stabilire le responsabilità dell'incidente.

Programmata l'autopsia sul corpo della vittima.

Il sindaco di Vico Equense: "Ci sembra impossibile"

"Non esistono parole, ma solo un grande silenzio per esprimere il dolore per questa tragedia. Più passano le ore e più ci sembra impossibile che un ragazzo di solo 19 anni debba abbandonare questa Terra. Esprimo tutta la mia vicinanza e quella della nostra comunità ai familiari, agli amici ed a tutti coloro che hanno voluto bene ad Antonino", è il post di cordoglio pubblicato dai social da Peppe Aiello, sindaco di Vico Equense, per la prematura scomparsa del suo giovane concittadino.