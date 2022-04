Tragico incidente stradale a Pasqua, muoiono un 45enne e il suo cane

Incidente stradale a Marano, in via Romano. Vincenzo Garofalo, 45 anni, percorreva la strada in scooter quando per ragioni da accertare si è scontrato con una Mini Cooper. Vani i soccorsi per il 45enne non c'è stato niente da fare. Morto anche il cane che viaggiava sullo scooter con Garofalo.

La Pasqua era già stata turbata da un altro incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio a piazza Garibaldi. Fatale in quel caso lo scontro tra due automobili.