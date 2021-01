Non c'è stato nulla da fare per salvare la vita al centauro

Grave incidente stradale sul corso Italia a Quarto. Un centauro si è schiantato contro un bus della Ctp perdendo tragicamente la vita.

A nulla è valso l'intervento del 118, per il cittadino extracomunitario di 43 anni non c'è stato nulla da fare. Sul posto la Municipale e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Sotto shock l'autista del bus di linea.