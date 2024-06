Tragico incidente stradale: muore 15enne. Travolte con lo scooter due auto in sosta

Il suo scooter è finito per ragioni da accertare contro due auto parcheggiate in via Giovanni Pascoli ad Arpino di Casoria, in provincia di Napoli. Il 15enne che era alla guida del mezzo a due ruote ha perso tragicamente la vita ieri sera intorno alle ore 22.00.

La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria e trasferita nell’ospedale di Giugliano per l’autopsia.

Dai rilievi l'auspicio è che si possa risalire alle cause del sinistro stradale che ha spezzato una giovane vita.