Tragico scontro tra auto nei pressi del mercato: c'è un morto

Dramma ieri sera a Giugliano dove una persona ha perso la vita in un incidente stradale. Due auto in via Santa Maria a Cubito, nei pressi del mercato ortofrutticolo, si sono scontrate frontalmente, L'impatto è stato spaventoso e uno dei due conducenti ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti gli uominin del 118, ma purtroppo già non c'era più nulla da fare per la vittima della quale ancora non si conoscono le generalità. Sono intervenuti anche gli agenti della Municipale che hanno eseguito i primi rilievi e avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

Una scena raccapricciante si è presentata agli occhi degli automobilisti che transitavano nel tratto di strada dopo l'impatto. Il corpo della vittima, infatti, era coperto da un teli, a pochi passi dal guardrail dove l'auto ha terminato la sua corsa. Non è chiaro se il corpo sia sbalzato fuori dall'abitacolo nell'impatto.