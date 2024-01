Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail: Saverio muore a 21 anni

Lutto a Giugliano per la prematura e improvvisa morte del giovane Saverio Mallardo. Saverio è morto in un tragico incidente verificatosi nella tarda serata di ieri sull'Asse mediano, all'altezza dello svincolo Aversa-Melito.

Verso le 23,30 l'auto con a bordo il giovane è uscita fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Immediati i soccorsi, ma purtroppo per Saverio non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

La notizia della sua morte, intanto, ha fatto rapidamente il giro della città. La famiglia di Saverio è molto nota e l'intera comunità, in queste ore, si stringe al suo dolore. Tanti, infatti, sono i messaggi per il giovane ricordate come un bravo ragazzo e onesto lavoratore.