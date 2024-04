Due giovani travolti in scooter: uno muore, l'altro è gravissimo

Incidente stradale ieri sera a San Giuseppe Vesuviano in via Vasca al Pianillo. Due ragazzi di Terzigno che viaggiavano in scooter sono stati travolti da una 500. Uno dei giovani è deceduto sul colpo, mentre l'amico è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale di Nola e poi successivamente al Cardarelli vista la gravità delle sue condizioni di salute.

Traffico in tilt per diverse ore nella zona del grave sinistro stradale per consentire agli agenti intervenuti di effettuare i rilievi di rito e al fine di agevolare la rimozione dei veicoli incidentati.