Incidente mortale: la vita di Samuel Del Sorbo spezzata a 33 anni

Samuel Del Sorbo, 33 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto domenica mattina a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. Era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un trattore sulla Provinciale. Stava raggiungendo una gruppo di amici per una gita in moto direzione Monteforte Irpino.

Il ragazzo lavorava come tecnico informatico presso Assicurazioni Generali a Napoli. Univa alla passione per l'informatica quella per le moto.

Le indagini

Le circostanze dell'incidente sono ancora sotto inchiesta. La salma del 33enne è stata trasportata presso l'ospedale Moscati di Avellino per eseguire l’autopsia. I mezzi coinvolti sono stati posto sotto sequestro. Si indaga per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.